Тренерский штаб сборной Хорватии назвал стартовый состав своей команды на четвертьфинальный матч с россиянами. Лидеры шашечных Лука Модрич и Марио Манджукич появятся на поле с первых минут встречи.

Тренерский штаб сборной Хорватии назвал стартовый состав своей команды на четвертьфинальный матч с россиянами. Лидеры "шашечных" Лука Модрич и Марио Манджукич появятся на поле с первых минут встречи.В составе соперников сборной России также выйдут Даниель Субашич, Шиме Врсалько, Иван Стринич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Ракитич, Иван Перишич, Андрей Крамарич и Анте Ребич.Встреча между сборными России и Хорватии начнется 7 июля в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".