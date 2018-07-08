Форвард итальянского футбольного клуба Лацио Чиро Иммобиле подвергся нападению у себя на родине. Инцидент произошел на пляже в Франавилла-аль-Маре, где нападающий отдыхал со своими друзьями.

Форвард итальянского футбольного клуба "Лацио" Чиро Иммобиле подвергся нападению у себя на родине. Инцидент произошел на пляже в Франавилла-аль-Маре, где нападающий отдыхал со своими друзьями.Как сообщает ТАСС, к компании Иммобиле подошел неизвестный мужчина, после чего началась словесная перепалка. Затем незнакомец достал нож и попытался атаковать футболиста и его друзей, но ему это не удалось. В результате инцидента никто не пострадал, нападавший скрылся.