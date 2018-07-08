Сотрудники Службы безопасности (СБ) Украины во взаимодействии с Дирекцией госпредприятия НАЭК Энергоатом блокировали в рамках реализации комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере атомной энергетики, использование некачественного оборудования на предприятии Южно-Украинская АЭС.

На "Южно-Украинской АЭС" было обнаружено контрафактное оборудование, сотрудники СБУ установили, что на предприятии были созданы условия для возникновения ЧС.Совместно с дирекцией госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" использование контрафакта — силового кабеля электропитания – остановлено. Идет замена и демонтаж оборудование.СБУ совместно с Национальной полицией Украине занимаются поиском виновных в совершении преступления с целью привлечения к уголовной ответственности.Ранее сообщалось, что Южно-Украинская АЭС отключила блок №2 от энергосистемы страны для выполнения ревизии подшипника №12 и балансировки турбоагрегата.Радиационная обстановка на площадке и в прилегающих районах в норме, передает "Интерфакс".