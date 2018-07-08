Зарубежные СМИ активно обсуждают игру сборной России в матче с Хорватией. Это противостояние мировые издания назвали настоящей схваткой равных по силе соперников.

Зарубежные СМИ активно обсуждают игру сборной России в матче с Хорватией. Это противостояние мировые издания назвали "настоящей схваткой равных по силе соперников".Вернули уважение и заставили с собой считаться — британские СМИ высоко оценили игру российской сборной. В Англии за этим матчем следили особенно пристально, ведь победитель станет следующим соперником англичан в полуфинале. Игру Россия –Хорватия издание "Гардиан" назвало драматичным. Журналисты отметили: россияне максимально выложились на поле и показали настоящий командный дух. И покидают чемпионат с высоко поднятой головой."Россию считали командой с самым низким рейтингом на этом чемпионате. Многие граждане России считали, что сборная не заслуживает ничего хорошего. Но команда — до единого игрока — сыграла блестяще. Они были в шаге от полуфинала. И когда боль от проигрыша утихнет, они начнут гордиться тем, чего достигли", — пишет "Гардиан".В USA Today пишут: от российских игроков никто не ожидал столь солидной игры. Автор заметки отмечает усилия Марио Фернандеса, который смог сравнять счет в дополнительном времени. И в такую игру команды — отчаянную и волевую — невозможно не влюбиться."Россия оказалась очень неожиданной командой, и мало кто верил, что в ней появятся герои. Денис Черышев не так много играл, но воспользовался шансом и стал национальной знаменитостью. Его гол был чудесным, он открыл счет на 31 минуте игры", — пишет USA Today.Игру Дениса Черышева – автора первого гола России в ворота Хорватии — оценила испанская Marca. По мнению издания, полузащитник приехал на мундиаль без лишнего шума, но очень быстро заставил весь мир заговорить о себе. Отметили испанские журналисты и тактику Станислава Черчесова, противостоять которой хорватам было трудно."Иван Ракитич, ужаснувший РоссиюРусский план сработал на сто процентов. В качестве козыря сборная использовала восходящую звезду Дениса Черышева. Его игра помогла разрушить все прогнозы букмекеров. Немыслимо. Россия показала, что может противостоять топовым игрокам, которые раньше считались абсолютными фаворитами. Хорватам пришлось постараться, чтобы превзойти эффективную игру россиян", — сообщает Marca.Похвалили игру российской сборной и немецкие СМИ. Их команда, вопреки ожиданиям, так и не попала в плей-офф. "Зюдойче Цайтунг" пишет о колоссальной поддержке российских болельщиков, которые вселили уверенность в некогда одну из самых слабых, по версии ФИФА, команд. Игру с хорватами репортеры называют "настоящей борьбой". А наших игроков – сложнейшим испытанием на прочность для хорватов."Россия гордится своими героямиНастроение борьбы сейчас нависло над всей страной. Для хозяев мундиаля — это последняя игра, но болельщики могут гордиться своей сборной. Россия показала большие результаты, чем кто-либо мог от нее ожидать. Это была большая драма, которую создала российская сборная на прощание", — пишет "Зюдойче Цайтунг".Этот матч оказался непростым для обеих команд. Силы сборных были равны. Об этом уже вовсю говорят и в Хорватии. Журналист хорватского издания "Ютарни лист" написал, что их игроки "танцевали над пропастью". И до последнего никто не знал, кому же из этой схватки удастся выйти победителем.