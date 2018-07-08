Израиль не потерпит военного закрепления Ирана и его сателлитов в любом районе Сирии: об этом премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху намерен вновь заявить в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на предстоящей неделе. Для этой важной встречи израильский премьер отправится в Москву, рассказал он сам на еженедельном заседании своего кабинета.

Израиль не потерпит военного закрепления Ирана и его сателлитов в любом районе Сирии: об этом премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху намерен вновь заявить в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на предстоящей неделе. Для этой "важной встречи" израильский премьер отправится в Москву, рассказал он сам на еженедельном заседании своего кабинета.Неприятие военного присутствия Ирана в Сирии — один из двух "основополагающих принципов политики Израиля", которые Нетаньяху, по его словам, намерен "разъяснить" на встрече с Путиным. Второй принцип — Израиль "потребует от Сирии, а также сирийской армии строго соблюдать соглашение о разделении сил от 1974 года", передает ТАСС.Помимо того, что Нетаньяху "время от времени" встречается с Путиным, чтобы обеспечить координацию в области безопасности и обсудить события в регионе, израильский премьер, по его словам, "поддерживает постоянный контакт с американской администрацией"."Эти связи с двумя великими державами всегда очень важны для безопасности Израиля, особенно в настоящее время", — добавил Нетаньяху.Премьер Израиля посетит Москву для переговоров с Владимиром Путиным 11 июля, сообщила ранее пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан Леус. С начала года Путин и Нетаньяху встречались уже дважды, оба раза в Москве: 29 января на мероприятиях в Еврейском музее и центре толерантности по случаю Международного дня памяти жертв холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и 9 мая, когда Нетаньяху по приглашению Кремля присутствовал на Параде Победы и принял участие в шествии "Бессмертного полка".