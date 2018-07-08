В Вологде легковой автомобиль столкнулся с машиной медиков, от удара перевернувшейся на бок. По предварительным данным, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе – ребенок и врачи, которые везли его в больницу.

В воскресенье, 8 июля, на пересечении улиц Козленская и Предтеченская в Вологде произошло столкновения легкового автомобиля Kia и реанимобиля.В результате столкновения машина медиков перевернулась на бок – это видно на кадрах с места ДТП, опубликованных в сети.По предварительной информации, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе – врачи и ребенок, которого они везли в больницу.Полиция изучает все обстоятельства ЧП."Везла двухлетнего малыша, который выпал с шестого этажа. Ехала с маячком и сигналом. Малыша перегрузили в другую скорую, пострадали двое врачей", — приводит местное издание информацию от одного из очевидцев, пока не нашедшую подтверждения в официальных источниках.