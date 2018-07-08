Дебют на экране звезды поп-музыки состоялся в юном возрасте. Роль, исполненная Жанной, привела к печальным последствиям.

Дебют на экране звезды поп-музыки состоялся в юном возрасте. Роль, исполненная Жанной, привела к печальным последствиям.Умершая три года назад Жанна Фриске снялась в своем первомклипе сразу после окончания школы, рассказал сайту "Комсомольская правда" ееотец Владимир. По его словам, образ невесты, который она примерила на себя насъемках, мог сыграть с ней роковую роль. Будущая певица до этого снялась в рекламепылесоса, где ее и заприметил Сергей Васюта. Исполнитель позвал ее на съемкисвоего клипа на песню "Босоногая девчонка"."Дочка снималась вместе со своей одноклассницей и лучшейподругой Наташей Волоховой. Они в школе вместе выступали на вечерахсамодеятельности, пели и танцевали. И вот в клипе они – две подруги", -поделился отец Жанны. По сюжету главный герой выбирает ее и она в итоге в беломплатье венчается с женихом в церкви. "А ведь говорят, что нельзя до свадьбынадевать подвенечное платье, – это плохая примета. Вроде как до своей настоящейсвадьбы не доживешь. Может, это в какой-то мере сыграло роковую роль. В жизниЖанна так и не надела подвенечного платья", – сокрушается отец.Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Онаумерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицыопухоль головного мозга. После похорон семья вступила в тяжбу за наследство,внука и деньги, собранные на лечение певицы благотворительным фондом.