В больницу Солсбери госпитализирован сотрудник полиции, имеющий отношение к расследованию дела об отравлении нервно-паралитическим веществом двух человек в городе Эймсбери.

В больницу Солсбери госпитализирован сотрудник полиции, имеющий отношение к расследованию дела об отравлении нервно-паралитическим веществом двух человек в городе Эймсбери.Как сообщает британский телеканал Sky news, проблемы со здоровьем правоохранителя напрямую связаны с этим делом, но никаких подробностей ни о диагнозе, ни об обстоятельствах, в результате которых сотруднику полиции потребовалась медицинская помощь, не сообщается, передает "Интерфакс".Ранее британская полиция определила пять мест, потенциально способных представлять опасность для людей в городах Солсбери и Эймсбери. Это, в частности, парк Королевы Елизаветы в Солсбери, где, как предполагается, могли найти отравленный предмет 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес.Ранее сообщалось, что 30 июня в городе Эймсбери были госпитализированы в критическом состоянии Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули. Позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию того же нервно-паралитического вещества, которым в марте текущего года в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту в Солсбери, напоминает ТАСС.