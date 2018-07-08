Теннисный Уимблдон, третий в сезоне турнир Большого шлема, продолжает нести потери среди сеяных игроков. В субботу, 7 июля, свои матчи третьего круга проиграли сразу две теннисистки из Топ-15 турнира. Зачехлила ракетку первый номер рейтинга WTA румынка Симона Халеп.

Теннисный Уимблдон, третий в сезоне турнир "Большого шлема", продолжает нести потери среди "сеяных" игроков. В субботу, 7 июля, свои матчи третьего круга проиграли сразу две теннисистки из Топ-15 турнира. Зачехлила ракетку первый номер рейтинга WTA румынка Симона Халеп.Румынка встречалась в представительницей Тайваня Су-Вэй Се и поначалу имела преимущество, которое выразилось счетом 6:3 в первой партии. А затем то ли Халеп заранее решила, что дело сделано, то ли Се поняла, что ей терять нечего, но в двух следующих сетах фаворит проиграла – 4:6, 5:7.Вместе с Халеп покидает состязания в пригороде Лондона и бельгийка Элиза Мертенс, "посеянная" под номером №15. Она проиграла словачке Доминике Цибулковой – 2:6, 2:6. А вот экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс, которая в Уимблдоне "посеяна" под номером №25, выиграла свой матч у француженки Кристины Младенович – 7:5, 7:6.