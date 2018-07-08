В Англии разворачивается новая детективная история.

В Англии разворачивается новая детективная история.В Солсбери — опять полицейские кордоны. Защитные экраны установлены возле приюта для бездомных, где живет одна из пострадавших, Дон Стерджес, 44-летняя алкоголичка, мать троих детей. Ее сожитель и товарищ по несчастью 45-летний Чарли Роули — наркоман, страдающий от героиновой зависимости. Скотланд-Ярд утверждает, что оба они отравлены тем же ядом, что и Скрипали, но как это могло случиться, у британской полиции объяснения нет.На второй день расследования в качестве основной была принята версия о том, что пострадавшие подобрали на улице некий предмет, который являлся источником заражения, после чего центр расследования переместился к дому, откуда эта пара была доставлена в госпиталь с признаками сильного отравления.Сюда стянули пожарных и кареты скорой помощи. Все подступы к дому забаррикадировали. Что происходит за этими кордонами, остается только гадать. Друзья пострадавшей пары — в недоумении. Они были уверены, что это была обычная передозировка наркотиков, да и при всем желании Чарли Роули и его подругу со Скрипалями связать было нельзя."Чарли сидел на героине. Конечно, можно предположить, что он что-то подобрал на улице. У него была такая привычка. Он же долгое время был бездомным, подбирал окурки, прочие вещи", — рассказал один из друзей наркомана.Накануне отравления пара провела почти целый день в Солсбери. Несколько раз они заходили в магазины, покупая там алкоголь. Гуляли по городскому парку. Полиция блокировала все места, где пострадавшие могли подобрать опасный предмет.В центре Солсбери появилось еще одно место, закрытое для посещения, — это парк Королевы Елизаветы, который после нового отравления оцепила полиция.Жителей Солсбери и соседнего города Эймсбери, откуда увезли в больницу отравленных, британские власти теперь просят ничего не поднимать с земли. Люди в недоумении: две недели назад сюда приезжал принц Чарльз, чиновники говорили, что все давно зачищено, а теперь не исключают возможности новых отравлений."Мы очень обеспокоены. Наша палатка стоит рядом с местом, где раньше была скамейка, на которой нашли отравленных Скрипалей. С тех пор, как мы сюда вернулись, стоит жаркая погода, если бы был дождь, наверное, все бы вымыло. Но теперь мы волнуемся, может быть, убирали не так тщательно, и отрава до сих пор здесь, — говорят местные торговцы. — Она может быть где угодно. К яду можно случайно прикоснуться, он может прилипнуть к подошве, даже к коляске".Английские газеты пишут, что контейнер с ядом оставили в Солсбери отравители Скрипалей. То есть он лежал под открытым небом, начиная с марта. Перебежчик Вил Мирзоянов, который первым опубликовал на Западе формулу нервно-паралитического вещества А234, считает, что за такой период времени от отравы не осталось бы ничего."Это невозможно. За три месяца в таком влажном английском климате, после такого количества дождей. Это — новая атака", — уверен доктор химических наук Вил Мирзоянов.Возникает вопрос, кто мог такую атаку осуществить? Единственный источник информации о боевом отравляющем веществе, от которого вначале якобы пострадали Скрипали, а теперь еще и два наркомана, — секретная химическая лаборатория Министерства обороны Великобритании Портон-Даун."Многократно замеченное воздействие рецептур Портон-Дауна на местное население, на котором они, видимо, проверяют свои какие-то временно выводящие яды или какие-то рецептуры, очень напоминает то же самое, что произошло со Скрипалями. Исследование рецептур — это военная задача Портон-Дауна. Мы видим эпизоды этой информационной и химической войны против собственного населения", — считает доктор химических наук Леонид Ринк.Скотланд-Ярд заявляет, что на расследование нового инцидента потребуются месяцы. Результатов работы полицейских по предыдущему делу – Скрипалей — как не было, так и нет. И совершенно непонятно, где теперь объявленный на уровне правительства российский след."Я не верю в то, что за этим стоит Россия. Здесь много спекуляций на этот счет, пресса сочиняет разные фантастические истории. Есть те, кто верят, что это сделали русские, но я — нет. Я не понимаю, какой у них мог быть мотив все это делать? Зачем?" – сказала одна из местных жительниц.Вместо ответа на вопрос, при каких обстоятельствах теперь уже отравились два гражданина Великобритании, министр внутренних дел этой страны Саджид Джавид кричит, что Россия превратила его страну в свалку для отравы."Глаза всего мира нацелены на Россию. И уж точно не из-за чемпионата мира. Пришло время России объяснить, что происходит", — заявил Саджид Джавид.Впереди саммит НАТО и визит Дональда Трампа, который из Великобритании улетит на встречу с Путиным. Так что два отравленных бомжа пришлись как нельзя кстати — сейчас самое время вспомнить о пресловутом "Новичке". Лондон уже проинформировал о новом инциденте Организацию по запрещению химоружия — не зря же там недавно расширяли мандат, чтобы эта структура в нужный момент могла ткнуть пальцем в того, на кого ей укажут."Призываем правительство Терезы Мей прекратить интриги и игры с химическими отравляющими веществами, прекратить чинить препятствия совместному расследованию того, что произошло на территории Великобритании с российскими гражданами. Я уверена, что за все, что натворило правительство Терезы Мей, этому правительству и непосредственно его представителям еще придется извиняться как перед Россией, так и перед международным сообществом", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Солсбери репортеры предпринимают отчаянные попытки заглянуть за установленную полицией ограду. И совершенно напрасно. Так называемое дело Скрипалей уже показало: судьба расследования решается не здесь.