В ночь на субботу случился пожар на киностудии Чинечитта в юго-восточном пригороде Рима. По предварительным подсчетам, ущерб оценивается в несколько десятков тысяч евро.

В ночь на субботу случился пожар на киностудии "Чинечитта" в юго-восточном пригороде Рима, сообщается на сайте издания Corriere della Sera.Огонь повредил несколько павильонов знаменитой киностудии, основанной в 1937 году итальянским диктатором Бенито Муссолини."Чинечитта" — крупнейшая киностудия в Европе, размещается на территории 40 гектаров. На студии работали всемирно известные режиссеры: Федерико Феллини, Роберто Росселлини, Лучино Висконти, Серджо Леоне, Бернардо Бертолуччи, Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе и другие. На студии сняты более трех тысяч фильмов, из которых 90 номинировались на "Оскар", а 47 получили эту престижную в кинематографическом мире награду.На "Чинечитте" снимались "Английский пациент", "Банды Нью-Йорка", "Страсти Христовы", сериал "Рим" и другие картины.Отмечается, что во время пожара никто не пострадал. Огнем уничтожена часть сооружений и оборудования. К тушению огня были привлечены 10 пожарных расчетов. Пламя удалось потушить лишь к утру субботы.Идет подсчет ущерба, который предварительно оценивается в несколько десятков тысяч евро.