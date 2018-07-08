Британское правительство оказалось в состоянии справиться с внутренними разногласиями и согласовать единую переговорную позицию перед началом решающей фазы переговоров по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

Британское правительство оказалось в состоянии справиться с внутренними разногласиями и согласовать единую переговорную позицию перед началом решающей фазы переговоров по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.Министры целый день заседали в загородной резиденции премьера Терезы Мэй, после чего было опубликовано заявление на трех страницах об основных предложениях Лондона относительно его взаимоотношений с ЕС после марта 2019 года.Одобренный правительством план предполагает создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельхозтоваров — но не для услуг. Для функционирования единой таможенной зоны и беспрепятственного движения товаров Лондон примет на себя обязательство соблюдать общие правила и стандарты ЕС — в частности, в сферах технического и фитосанитарного контроля.Если товар следует на территорию какой-либо из стран Евросоюза, Лондон предлагает взять на себя взимание пошлин, превышающих британские тарифы, и перечисление их в ЕС. В целях борьбы с контрабандой товары предлагается снабжать чипами для отслеживания их маршрута, передает "Интерфакс".Если предложения Лондона будут реализованы, Великобритания сможет устанавливать свои тарифы и разрабатывать независимую торговую политику. Она также выйдет из-под юрисдикции Европейского суда, трактующего законы для стран ЕС, хотя и будет учитывать его решения в некоторых областях.По мнению противников такого подхода, Великобритания фактически останется "вассалом" ЕС, в ряде сфер будет вынуждена подчиняться решениям Европейского суда, однако потеряет возможность как-либо влиять на чужие для нее правила и стандарты, и ограничит свои возможности в сфере создания зон свободной торговли с другими странами, прежде всего с США.Брюссель считает предлагаемую систему сложной и уязвимой для контрабандистов. Кроме того, в руководстве Евросоюза всегда настаивали, что для участия в едином рынке со всеми его преимуществами Великобритания должна будет обеспечить и свободное перемещение граждан.В Лондоне предполагают, что нынешняя свобода перемещения граждан между Евросоюзом и Великобританией исчезнет, однако граждане Соединенного Королевства и ЕС смогут и далее путешествовать, подавать заявки на работу и учебу на территории друг друга.В сфере услуг, где Великобритания является одним из лидеров, Лондон также хотел бы иметь большую самостоятельность и соблюдать только часть требований ЕС. Соответственно, доступ британских финансовых институтов на единый рынок ЕС также будет ограниченным. Нынешнего уровня доступа к рынкам друг друга Великобритания и ЕС иметь не будут.Министры надеются, что новые договоренности позволят перейти к следующему этапу переговоров с Евросоюзом. При этом существуют большие сомнения, что эта позиция будет принята Брюсселем.Однако, заявляет Тереза Мэй, главное — то, что у ее кабинета получилось хорошее обсуждение, и что министры согласовали единую позицию, которую теперь смогут продвигать как правительство. В частности, министры, говорившие ранее о несогласии с "мягким" вариантом выхода из ЕС, остались без поддержки других консерваторов и вынуждены были согласиться с предложениями премьера.Это стало крупной внутриполитической победой Мэй. Теперь Лондон хочет ускорить переговоры с Брюсселем с целью достичь консенсуса уже к октябрю, когда состоится саммит ЕС.Представитель Евросоюза Мишель Барнье заявил, что ожидает официального документа, чтобы проверить, насколько предложения Лондона "реализуемы и реалистичны". Великобритания должна выйти из ЕС в марте будущего года.