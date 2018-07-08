Николай Басков выложил в Instagram фотографию с Пугачевой. Певец похвастался тем, что смотрит футбол с великой артисткой.

Николай Басков выложил в Instagram фотографию с Пугачевой. Певец похвастался тем, что смотрит футбол с великой артисткой.Помолодевшие и довольные Басков и Пугачева удивилипоклонников совместным фото. Артисты решил вместе посмотреть матч России иХорватии, приехав в Сочи. Селфи помимо восторженных отзывов вызвало иудивление. Некоторые отметили, что примадонна повернула время вспять в погонеза молодостью."Не живые глаза у Аллы", – отметил один из подписчиков. "Блинннностановитесь. Вы себя в зеркале видели оба??? (орфографияи пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред) Сами на себя непохожи", – добавил другой спикер. "Роскошная мумия", – написал еще одинпользователь Сети.Часть поклонников заподозрили пару в романтическихотношениях. "Новый любовник у нее что ли?", – спросила подписчица. С нейсогласилась другая подписчица, назвав Баскова конкурентом Галкина. Однаконашлись и те, кто остался доволен внешним видом певицы. "Алка по другому нескажешь реально вернула время вспять. Просто чудо. Я в в восхищение", – написалспикер.