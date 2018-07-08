В Сочи проходит четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная России играет с соперниками из Хорватии. Счет в игре открыл россиянин Денис Черышев. Наша команда повела – 1:0.

В Сочи проходит четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная России играет с соперниками из Хорватии. Счет в игре открыл россиянин Денис Черышев. Наша команда повела – 1:0.Встреча началась на встречных курсах и обе команды показали, что готовы побороться за место в полуфинале. Соперники провели несколько интересных атак, но первый гол состоялся на 31й минуте, когда воспользовался отличной передачей Артем Дзюба.