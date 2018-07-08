Украинские зрители раскритиковали артистку за работу в России. Сам факт работы на пропагандистском канале уже вызывает ненависть.

Украинские зрители раскритиковали артистку за работу в России. Сам факт работы на "пропагандистском" канале уже вызывает ненависть.Украинская певица Анна Седокова навлекла гнев своихсоотечественников, появившись в эфире Первого канала. Артистка предложила своимподписчикам в Instagram угадать счет. "Прямой сейчас, на Первом Канале @1tv , впрограмме "Пусть говорят", обсуждаем чемпионат и ставим ставки на сегодняшнийматч: Хорватия – Россия!) (орфография и пунктуация авторов здесь и далеесохранены – прим.ред)Вы за кого? Какой счёт будет? Кто угадает, тому потом лайк",– написала она в соцсети.И если пользователи рунета с удовольствием присоединились кобсуждения, то юзеры украинского сегмента были гораздо жестче в формулировках. "Лишитьгражданства и выселить за поребрик!", – написал один. "Посмотри в глаза воиновс Донбасса", – добавил другой. "Как можно жить в стране, которую не любишь?", -поинтересовался другой.Напомним, что сборная России уступила Хорватии в сериипослематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не реализовал первый изодиннадцатиметровых ударов. Таким образом сборная Хорватии во второй раз всвоей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретится сангличанами. Матч состоится 11 июля в Москве.