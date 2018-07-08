Артист покидает квартиру, где жил последние 15 лет. Проблема усугубляется тем, что денег на покупку нового жилья у него нет.

Артист покидает квартиру, где жил последние 15 лет. Проблема усугубляется тем, что денег на покупку нового жилья у него нет.Певец Шура в эфире программы "Привет, Андрей!" пожаловалсяна то, что его выселяют из квартиры и ему негде жить. Артист рассказал, что в 2003году за 100 тысяч долларов купил квартиру. Но так как в то время он употреблялнаркотики, ему предложили переписать недвижимость на других людей. Что иобернулось ему выселением спустя много лет. Право владения досталось некомусотруднику строительной фирмы, у которого жилье забирают за долги, тем самымлишая крыши над головой певца."Живу спокойно, никто меня не трогает, – вспомнил Шура, –выплачиваю за квартиру деньги, все бумаги у меня на руках. Как-то во время днярождения, спускаюсь в ларек за водичкой, там стоят два молодых человека сдокументами на мою квартиру и говорят мне, мол, ах, извините, эту квартируотдали за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно. К этим людям япретензий не имею, зато ищу человека, на которого была записана недвижимость.Зовут его Мурад Арабов. Сейчас мне очень тяжело. Я столько лет прожил в своейквартире и так люблю ее. Два месяца у меня осталось на то, чтобы придумать,куда уехать. В свои 43 года я – бомж", – признался певец.Материал дополняется