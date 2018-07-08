Артист покидает квартиру, где жил последние 15 лет. Проблема усугубляется тем, что денег на покупку нового жилья у него нет.
Артист покидает квартиру, где жил последние 15 лет. Проблема усугубляется тем, что денег на покупку нового жилья у него нет.
Певец Шура в эфире программы "Привет, Андрей!" пожаловался
на то, что его выселяют из квартиры и ему негде жить. Артист рассказал, что в 2003
году за 100 тысяч долларов купил квартиру. Но так как в то время он употреблял
наркотики, ему предложили переписать недвижимость на других людей. Что и
обернулось ему выселением спустя много лет. Право владения досталось некому
сотруднику строительной фирмы, у которого жилье забирают за долги, тем самым
лишая крыши над головой певца.
"Живу спокойно, никто меня не трогает, – вспомнил Шура, –
выплачиваю за квартиру деньги, все бумаги у меня на руках. Как-то во время дня
рождения, спускаюсь в ларек за водичкой, там стоят два молодых человека с
документами на мою квартиру и говорят мне, мол, ах, извините, эту квартиру
отдали за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно. К этим людям я
претензий не имею, зато ищу человека, на которого была записана недвижимость.
Зовут его Мурад Арабов. Сейчас мне очень тяжело. Я столько лет прожил в своей
квартире и так люблю ее. Два месяца у меня осталось на то, чтобы придумать,
куда уехать. В свои 43 года я – бомж", – признался певец.
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