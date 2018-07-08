Несдержанность футболистов грозит двухматчевой дисквалификацией. Политические лозунги и любые провокации ФИФА не приемлет.
Несдержанность футболистов грозит двухматчевой дисквалификацией. Политические лозунги и любые провокации ФИФА не приемлет.
Защитник сборной Хорватии Домагоя Виду и тренер Огнен
Вукоевич могут быть дисквалифицированы Международной федерацией футбола (ФИФА),
сообщает The Sun. В настоящее время функционеры собирают полный материал о
матче Россия – Хорватия. Однако их больше интересует видео, которое записали футболисты.
На нем они празднуют победу и кричат "Слава Украине!".
"Слава Украине, давай, давай!" – сказал Вида. "Эта победа за
"Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!" – добавил Вукоевич. Примечательно,
что оба хорвата говорили на русском языке. Вида выступал за киевское "Динамо" с
2013-го по 2018 год. Вукоевич – с 2008-го по 2015-й. В 2013 году он полгода
отыграл на правах аренды за московский "Спартак".
Теперь, согласно дисциплинарному кодексу, футболист может
получить наказание в виде дисквалификации на два матча и штрафа. В свою очередь
Вида уже назвал произошедшее шуткой и признался в любви к русским. Тем не менее такое
поведение вызвало недоумение российских болельщиков, которые призвали не
смешивать политику и спорт.
"Нормальные отношения были с хорватами, к чему такое
поведение? Жесть просто. (орфография и пунктуация авторов здесь и далее
сохранены – прим.ред )Надеюсь им свои же навтыкают. Таких нужно
дисквалифицировать по хлеще Суареса за укусы. Просто позор", – написал
пользователь Сети. "Футбол без политики же, зачем это все", – полагает другой. "Дурачку
объяснили, что запахло дисквалом, и он оперативно выплюнул сало изо рта и
переобулся", – заключил спикер.