Несдержанность футболистов грозит двухматчевой дисквалификацией. Политические лозунги и любые провокации ФИФА не приемлет.

Несдержанность футболистов грозит двухматчевой дисквалификацией. Политические лозунги и любые провокации ФИФА не приемлет.Защитник сборной Хорватии Домагоя Виду и тренер ОгненВукоевич могут быть дисквалифицированы Международной федерацией футбола (ФИФА),сообщает The Sun. В настоящее время функционеры собирают полный материал оматче Россия – Хорватия. Однако их больше интересует видео, которое записали футболисты.На нем они празднуют победу и кричат "Слава Украине!"."Слава Украине, давай, давай!" – сказал Вида. "Эта победа за"Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!" – добавил Вукоевич. Примечательно,что оба хорвата говорили на русском языке. Вида выступал за киевское "Динамо" с2013-го по 2018 год. Вукоевич – с 2008-го по 2015-й. В 2013 году он полгодаотыграл на правах аренды за московский "Спартак".Теперь, согласно дисциплинарному кодексу, футболист можетполучить наказание в виде дисквалификации на два матча и штрафа. В свою очередьВида уже назвал произошедшее шуткой и признался в любви к русским. Тем не менее такоеповедение вызвало недоумение российских болельщиков, которые призвали несмешивать политику и спорт."Нормальные отношения были с хорватами, к чему такоеповедение? Жесть просто. (орфография и пунктуация авторов здесь и далеесохранены – прим.ред )Надеюсь им свои же навтыкают. Таких нужнодисквалифицировать по хлеще Суареса за укусы. Просто позор", – написалпользователь Сети. "Футбол без политики же, зачем это все", – полагает другой. "Дурачкуобъяснили, что запахло дисквалом, и он оперативно выплюнул сало изо рта ипереобулся", – заключил спикер.