Россия готова внеси корректирующие поправки в закон Димы Яковлева, если в США будет создан контрольный орган в сфере опеки детей, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что межпарламентский диалог возобновляется. Такой вывод политик сделал по итогам встречи с американской делегацией на полях ПА ОБСЕ в Берлине.Кроме того, по словам Слуцкого, американские конгрессмены примут участие в московской конференции по разоружению 24 июля.Также политик по итогам встречи сообщил, что Россия готова к поправкам в "закон Димы Яковлева". Условие – создание в США контрольного органа в сфере опеки детей. Пока нет контролирующего органа, говорить не о чем, подчеркнул Слуцкий, передает РИА Новости.Перед этим группа американских конгрессменов посетила Россию 30 июня перед встречей российского и американского лидеров в Хельсинки 16 июля. Это первый визит делегации американских парламентариев в Россию с 2013 года. Делегация встретилась с коллегами из Государственной Думы и Совета Федерации, а также была принята главой МИД РФ Сергеем Лавровым.