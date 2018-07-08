По итогам прошедшего матча главным антигероем встречи стал нападающий Федор Смолов, который провалил игру и не забил первый пенальти. По его словам, он понимает горе болельщиков. И желает всем удачи.

По итогам прошедшего матча главным антигероем встречи стал нападающий Федор Смолов, который провалил игру и не забил первый пенальти. По его словам, он понимает горе болельщиков. И желает всем удачи.Футболисты сборной России вернулись в Москву, где наВоробьевых горах в фан-зоне встретились с болельщиками. Среди выступавшихигроков слово взял и нападающий "Краснодара". Именно он и не забил первыйпенальти, за что на него обрушился шквал критики."Всем привет, самое главное, что вчера и сегодня вам есть,что сказать в мой адрес. На вашем месте я бы испытывал то же самое. Спасибо,что вы меня поддерживали. Я искренне счастлив, что являюсь гражданином России.Такой души, какая есть у нашего народа, больше ни у кого в мире нет. Спасибовам, и дай Бог каждому здоровья", – сказал Смолов со сцены.Этот ответ устроил не всех. "Вместо того чтобы искреннеизвиниться опять сморозил какую-то чушь", – написал один из подписчиков. "Дажесейчас не извинился за пижонство свое. Бутсы на гвоздь и зарабатывать в инсте",– согласился другой. "Вот неужели вместо этой очередной пафосной речи нельзябыло сказать: "Извините, дорогие болельщики, не оправдал ваших надежд на меня".Неужели это так трудно?", – заметил пользователь Сети.Комментаторы привели в пример защитника сборной России МариоФернандеса, который вчера после матча извинился перед партнерами по команде засвой промах. "В раздевалке я попросил прощения у команды. Я сделал ошибку,нужно было в этой ситуации быть мужчиной, чтобы признать свой промах. Я знаюответственность за незабитый пенальти, но я не могу переделать то, что ужепроизошло", – заявил футболист.