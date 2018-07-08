Нападающий вышел на замену и не забил первый удар в серии. По словам игрока, в этом тоже есть польза.

Нападающий вышел на замену и не забил первый удар в серии. По словам игрока, в этом тоже есть польза.Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов выразилсожаление незабитым пенальти, но подчеркнул, что эта ситуация пойдет ему напользу, сообщает Sports.ru. Вместе с тем, онпоблагодарил всех жителей за поддержку, отметив, что счастлив быть частью этойкоманды. Однако игрок удивил сравнением себя с великим баскетболистом МайкломДжорданом, чем вызвал еще больше гнева."К сожалению, это произошло со мной. Не снимаюответственности за нереализованный пенальти. Единственное, хочу сказать: в моейголове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз бралсяисполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал", -заявил Смолов после матча. Он также заявил, что благодарен тому, что ситуацияпроизошла, ведь, по его словам, это позволит извлечь из нее выводы и статьсильнее.Эти слова вызвали гнев болельщиков, которые упрекнули его вотсутствии извинений. "Какой Джордан, ты о чем вообще? Только что профукалважнейший матч в своей жизни и пробил как будто в юбке был. (орфография ипунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.) Где ты, где Джордан?Выкинь этот пафос из своей головы?", – написал один из пользователей сети.Другие комментаторы назвали его речь издевательством иупрекнули в отсутствии извинений. "Вместо слов – Простите, подвел. Слова -Благодарен, что эта ситуация произошла", – отметил другой. Еще один подписчикнапомнил о заслугах баскетболиста, чьи слова привел футболист. "Пхах, уДжордана 6 выигранных финалов. А ты что выиграл?", – написал он.Напомним, что сборная России уступила Хорватии в сериипослематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не реализовал первый изодиннадцатиметровых ударов. Таким образом сборная Хорватии во второй раз всвоей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретится сангличанами. Матч состоится 11 июля в Москве.