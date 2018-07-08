Нападающий вышел на замену и не забил первый удар в серии. По словам игрока, в этом тоже есть польза.
Нападающий вышел на замену и не забил первый удар в серии. По словам игрока, в этом тоже есть польза.
Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов выразил
сожаление незабитым пенальти, но подчеркнул, что эта ситуация пойдет ему на
пользу, сообщает Sports.ru. Вместе с тем, он
поблагодарил всех жителей за поддержку, отметив, что счастлив быть частью этой
команды. Однако игрок удивил сравнением себя с великим баскетболистом Майклом
Джорданом, чем вызвал еще больше гнева.
"К сожалению, это произошло со мной. Не снимаю
ответственности за нереализованный пенальти. Единственное, хочу сказать: в моей
голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался
исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал", -
заявил Смолов после матча. Он также заявил, что благодарен тому, что ситуация
произошла, ведь, по его словам, это позволит извлечь из нее выводы и стать
сильнее.
Эти слова вызвали гнев болельщиков, которые упрекнули его в
отсутствии извинений. "Какой Джордан, ты о чем вообще? Только что профукал
важнейший матч в своей жизни и пробил как будто в юбке был. (орфография и
пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.) Где ты, где Джордан?
Выкинь этот пафос из своей головы?", – написал один из пользователей сети.
Другие комментаторы назвали его речь издевательством и
упрекнули в отсутствии извинений. "Вместо слов – Простите, подвел. Слова -
Благодарен, что эта ситуация произошла", – отметил другой. Еще один подписчик
напомнил о заслугах баскетболиста, чьи слова привел футболист. "Пхах, у
Джордана 6 выигранных финалов. А ты что выиграл?", – написал он.
Напомним, что сборная России уступила Хорватии в серии
послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не реализовал первый из
одиннадцатиметровых ударов. Таким образом сборная Хорватии во второй раз в
своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретится с
англичанами. Матч состоится 11 июля в Москве.