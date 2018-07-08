Японские спасатели совместно с подразделениями Сил самообороны страны и сотрудниками пожарного управления продолжают поиски людей, пропавших без вести после оползней, вызванных мощными ливневыми дождями. Пропавшими на данный момент числятся по меньшей мере 58 человек, погибли почти 80.

Японские спасатели совместно с подразделениями Сил самообороны страны и сотрудниками пожарного управления (выполняет функции МЧС) продолжают поиски людей, пропавших без вести после оползней, вызванных мощными ливневыми дождями. Пропавшими на данный момент числятся по меньшей мере 58 человек. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли почти 80 человек, восемь находятся в больницах в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.Поиски продолжаются даже в темное время суток, в них участвуют в общей сложности около 59 тысяч человек.В 19 западных префектурах Японии действуют рекомендации об эвакуации для почти 5 миллионов человек, около 30 тысяч уже покинули свои дома. Самая сложная ситуация отмечается на юго-западе острова Хонсю, а также в префектуре Эхимэ на острове Сикоку, сообщает телеканал "Россия 24".При канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ работает кризисный штаб, его сотрудники собирают оперативную информацию и координируют работу спасателей и спецслужб.Из-за дождей и оползней затруднен проезд по многим автомобильным магистралям. Подтопленные предприятия приостановили работу на неопределенное время."Виновником" сильных дождей стал тайфун "Прапирун", бушевавший над Японским морем. Уже в минувшую среду, 4 июля, он прекратил свое существование и превратился в область низкого давления. Проливные дожди начались в пятницу, 6 июля, за двое суток в регионе выпало до 300 процентов месячной нормы осадков. В некоторых районах уровень воды поднимался до второго этажа зданий.