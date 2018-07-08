Во Франции стартовала традиционная и самая престижная многодневная велогонка Тур де Франс. Первый этап выиграл колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия из команды Quick-Step Floors. Дистанцию в 201 километр он преодолел за 4 часа 23 минуты и 32 секунды.

Во Франции стартовала традиционная и самая престижная многодневная велогонка "Тур де Франс". Первый этап выиграл колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия из команды Quick-Step Floors. Дистанцию в 201 километр он преодолел за 4 часа 23 минуты и 32 секунды.Вторым стал словенец Петр Саган (Bora-Hansgrohe), третьим — немец Марсель Киттель из команды Katusha-Alpecin, оба показали время лидера. Российский велогонщик Ильнур Закарин Katusha – Alpecin также финишировал со временем лидера, но 43-м. Его соотечественник и партнер по команде Павел Кочетков занял 71-е место (отставание — 40 секунд).Прошлогодний победитель веломногодневки британец Крис Фрум из Sky упал на дистанции, потерял 51 секунду по отношению к лидеру и в итоге финишировал только на 91-м месте.