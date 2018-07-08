На английском Уимблдоне, третьем в сезоне турнире теннисного Большого шлема, состоялась очередная сенсация. В мужской части соревнований четвертая ракетка мира русский немец Александр Зверев играл с представителем Латвии Эрнестом Гулбисом и уступил.

На английском Уимблдоне, третьем в сезоне турнире теннисного "Большого шлема", состоялась очередная сенсация. В мужской части соревнований четвертая ракетка мира русский немец Александр Зверев играл с представителем Латвии Эрнестом Гулбисом и уступил.Гулбис сделал заявку на победу уже в первой партии, которую он выиграл на тай-брейке – 7:. Тем не менее "бумажный" фаворит Зверев сумел собраться и последовательно взять две следующие партии – 6:4, 7:5. Казалось, он держит судьбу матча в руках. Но Гулбис также сделал камбэк и победил – 6:3, 6:0.