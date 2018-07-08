Марш протеста против НАТО и милитаризации в Европе завершился в субботу в Брюсселе концертом на площади перед Северным вокзалом, акция прошла без происшествий.

Завершился брюссельский марш протеста против НАТО и милитаризации в Европе. Пока нет данных, сколько человек участвовали в акции.Однако колонна растянулась на несколько километров. Участники организованно промаршировали с транспарантами, говорящими нет войне, выкрикивая лозунги.Полиция не зафиксировала правонарушений, передает РИА Новости.