В этой семье футбол занимает особое теплое место. Александр Пальчиков, сам в прошлом профессиональный футболист, долгое время выступал за команду «Уралан» г. Элисты...

В День семьи, любви и верности знакомим вас с семьей инспектора ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве Александра Пальчикова.В этой семье футбол занимает особое теплое место. Александр Пальчиков, сам в прошлом профессиональный футболист, долгое время выступал за команду «Уралан» г. Элисты. Сейчас Александр с удовольствием выходит на футбольное поле, чтобы поддержать сборную команды своего Управления или потренироваться с сыном.Любовь к этому виду спорта передалась и юному Даниле. Мальчик с самого детства, с четырех лет, серьезно занимается футболом и в свои 13 уже считает этот вид спорта делом всей своей жизни. За юношескую команду любимого клуба «Спартак», в котором Данил занимается уже 9 лет, юный футболист провел немало серьезных игр и одержал множество побед на первенствах России и на международных чемпионатах по футболу. Данил, который выступает за свой легендарный клуб в качестве полузащитника, признается, что хочет быть похожим на своего кумира – полузащитника сборной России Романа Зобнина. Александр и его жена Юля очень гордятся сыном и не пропускают ни одного соревнования юного футболиста.Всей семьей Александр, Юлия и Данил болеют и поддерживают сборную России на чемпионате мира по футболу 2018 года.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79