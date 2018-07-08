Следователи управления СКР по Удмуртии начали доследственную проверку по факту отравления 20 детей в оздоровительном лагере Волна под Ижевском.

Удмуртские следователи проводят доследственную проверку. В лагере "Волна" под Ижевском отравились 20 детей в возрасте от 8 до 15 лет. Всего в санатории находились 130 детей. Сейчас лагерь закрыт.Двоих детей госпитализировали, одному оказывается помощь. Остальных отправили по домам.Следователи провели осмотр лагеря и изъяли документацию, передает "Интерфакс".