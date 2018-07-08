В Сочи на стадионе Фишт стартовал четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Напомним, что победитель этой пары в полуфинале встретится с англичанами. В первом тайме соперники обменялись голами и ушли на перерыв при счете 1:1.

В Сочи на стадионе "Фишт" стартовал четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Напомним, что победитель этой пары в полуфинале встретится с англичанами. В первом тайме соперники обменялись голами и ушли на перерыв при счете 1:1.С первых минут российская сборная не стала отсиживаться в обороне, а попыталась за счет высокого прессинга накрывать хорватов возле их ворот. В одном из эпизодов партнеры по команде здорово вывели на ударную позицию Дениса Черышева, однако того в последний момент накрыл защитник.Чуть позднее уже Артем Дзюба бил по воротам, но мяч ушел на угловой. Хорваты активизировались ближе к 6-й минуте. Анте Ребич бил с близкого расстояния головой, но не попал в створ.Постепенно команда Златко Далича перехватила инициативу и стала все чаще подбираться к владениям Игоря Акинфеева. Но до реальных угроз дело до поры до времени не доходило.На 15-й минуте все тот же Ребич заработал опасный штрафной. Впрочем, Иван Ракитич пробил заметно выше ворот.Россияне стали все больше играть на контратаках, надеясь подловить хорватов. Но те внимательно действовали в оброне.И все же на 31-й минуте Денис Черышев открыл счет в этом матче дальним ударом в девятку. Субашич был бессилен помочь партнерам.Но еще до перерыва хорваты сумели отыграться. Российские защитники упустили в штрафной Андрея Крамарича на 39-й минуте, который беспрепятственно пробил в упор Акинфеева.