Муром в 11-й раз стал всероссийским центром празднования Дня семьи, любви и верности

Муром в 11-й раз стал всероссийским центром празднования Дня семьи, любви и верностиПраздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, прошли 7 июля в Муроме, сообщается на сайте администрации Владимирской области.В центре города были организованы зоны отдыха для взрослых и детей, развернулись аттракционные комплексы. Более 700 умельцев из разных регионов страны приняли участие в масштабной ярмарке. Работают интерактивные площадки «Княжий двор», «Свадебная площадь», «Праздничный бульвар» и «Ремесленный посад».Муромские семьи Аношиных, Задорожных, Денисовых, Гавриловых, Уваровых, Телковых, Стрикановых, Расуловых, Мешковых, Шамоновых и Хохловых получили медали «За любовь и верность». Эти пары прожили в браке 25 и более лет.По словам губернатора Светланы Орловой, в этом году День семьи, любви и верности включен в событийный календарь проекта «Владимир в культурной программе Чемпионата мира по футболу-2018».