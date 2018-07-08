В матче четвертьфинала между командами России и Хорватии царило невероятное напряжение. На эмоциях были и болельщики, и игроки. Так, нападающий нашей национальной сборной, один из лучших бомбардиров чемпионата Артем Дзюба был крайне недоволен своей заменой на полузащитника Юрия Газинского.

В матче четвертьфинала между командами России и Хорватии царило невероятное напряжение. На эмоциях были и болельщики, и игроки. Так, нападающий нашей национальной сборной, один из лучших бомбардиров чемпионата Артем Дзюба был крайне недоволен своей заменой на полузащитника Юрия Газинского.Первый тайм между сборными прошел на равных. Во втором хорваты заметно активизировались, создав несколько опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева. Кроме того, у подопечных Станислава Черчесова явно не получалось играть в атакующий футбол.В итоге тренер нашей команды принял решение заменить нападающего Артема Дзюбу на полузащитника Игоря Газинского. Замена произошла на 79-й минуте, когда на табло было 1:1.Уходя с поля, бомбардир был недоволен. Как пишет "Чемпионат.com", Дзюба, оказавшись на скамейке запасных, разговаривал на повышенных тонах с помощником Станислава Черчесова Мирославом Ромащенко.Трибуны же проводили российского форварда бурными аплодисментами. И это неудивительно: на протяжении всего чемпионата Дзюба был очень активен и результативен, создавал много опасных моментов у ворот противника. Не стал исключением и матч с Хорватией.Сумасшедший по напряженности матч между сборными России и Хорватии проходил на стадионе "Фишт" в Сочи. В основное время игра завершилась со счетом 1:1. В первое дополнительное время забили подопечные Златко Далича. Россия отыгралась во вторые добавленные пятнадцать минут и довела игру до серии послематчевых пенальти.К сожалению, удача улыбнулась сборной Хорватии, которая вышла в полуфинал мирового первенства. 11 июля на стадионе "Лужники" в Москве подопечные Златко Далича сыграют с командой Англии, которая уверенно победила сборную Швеции.