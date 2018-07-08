Супруга хоккеиста, несмотря на тяжелое положение, довольно энергично пустилась в пляс. Компанию ей составил муж и Катя Лель
Супруга хоккеиста, несмотря на тяжелое положение, довольно энергично пустилась в пляс. Компанию ей составил муж и Катя Лель
Капитан хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр
Овечкин привез в Москву кубок Стэнли. Сначала он драгоценный трофей смогли
увидеть все желающие в фанзоне на Воробьевых горах. Потом хоккеист отправился в
Новогорск на базу московского "Динамо" – своего родного клуба.
После этого он устроил закрытую вечеринку, где пела Катя Лель. На кадрах видно,
что Овечкин танцует вместе с женой Анастасией Шубской, которая станет мамой уже
через два месяца. Однако танец супружеской пары достаточно энергичен.
Подписчики отметили органичность движений Овечикина и его
жены. "Хорошо танцуют", – написал один из них. "Классные. Как бережно он ее
приобнимает", – отметил другой. "Очень классные, только позавидовать по доброму",
– поделился еще один пользователь.