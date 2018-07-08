Супруга хоккеиста, несмотря на тяжелое положение, довольно энергично пустилась в пляс. Компанию ей составил муж и Катя Лель

Супруга хоккеиста, несмотря на тяжелое положение, довольно энергично пустилась в пляс. Компанию ей составил муж и Катя ЛельКапитан хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" АлександрОвечкин привез в Москву кубок Стэнли. Сначала он драгоценный трофей смоглиувидеть все желающие в фанзоне на Воробьевых горах. Потом хоккеист отправился вНовогорск на базу московского "Динамо" – своего родного клуба.После этого он устроил закрытую вечеринку, где пела Катя Лель. На кадрах видно,что Овечкин танцует вместе с женой Анастасией Шубской, которая станет мамой ужечерез два месяца. Однако танец супружеской пары достаточно энергичен.Подписчики отметили органичность движений Овечикина и егожены. "Хорошо танцуют", – написал один из них. "Классные. Как бережно он ееприобнимает", – отметил другой. "Очень классные, только позавидовать по доброму",– поделился еще один пользователь.