Злоумышленник жестоко избил женщину в Магасе, после чего отобрал у нее золотую цепочку и скрылся с места преступления. Нападение попало в объектив камеры наблюдения, установленной в помещении торговой точки.

В сети размещены кадры избиения женщины в магазине в городе Магасе, расположенном в Ингушетии – инцидент, произошедший 3 июля, попал в объектив камер наблюдения.На записи видно, как молодой человек вошел в помещение торговой точки и принялся избивать продавщицу, после чего сорвал с нее золотую цепочку и скрылся с места преступления.Затем грабитель снял с себя кепку и ветровку и выбросил их по дороге.Как утверждает автор видео, "герой" этого ролика несколько недель назад ограбил ребенка, отобрав у него телефон на улице другого города в Ингушетии – Назрани.