Проведенная год назад пластическая операция привела к удручающим результатам. Теперь Фатиме Хадуевой предстоит очередное хирургическое вмешательство.

Проведенная год назад пластическая операция привела к удручающим результатам. Теперь Фатиме Хадуевой предстоит очередное хирургическое вмешательство.Участница проекта "Битва экстрасенсов" пожаловалась насильные боли, которые преследуют ее в течение последних месяцев. По ее словам,причиной тому стала неудачная операция по исправлению носовой перегородки. У Фатимыболее полугода не проходили отеки, боли, нос стал менять форму. Из-за этого онаснова обратилась к врачам. Там и выяснилось, что хирург во время первойпроцедуры оставил в организме инородный предмет. Теперь ясновидящая ожидаетновое хирургическое вмешательство, чтобы спасти лицо и здоровье."Пришла с просьбой узнать, что происходит... Ответ меняпоразил: могу вколоть с другой стороны для симметрии, или жди еще 6 месяцев,авось рассосется.... Дорогой доктор, не рассосалось! А наоборот лежу в гнойномотделении челюстно-лицевой хирургии... Успели предотвратить заражение крови, аможет и менингит... И кстати, нашли То, чем вы "ровняли" нос! Это инородноетело мой организм целый год пытался вытолкнуть из меня! Мне кажется, пациентдолжен знать, что ему делают, и с чем может столкнуться... Две недели больницы!Две операции! И куча манипуляций... И еще через три недели, если все будетхорошо третья операция..." – поделилась с подписчиками Фатима Хадуева в Instagram.Звезде шоу "Битва экстрасенсов" 46 лет, она из Махачкалы.Фатима прославилась благодаря участию в финале 13 сезона. Кроме того, в 2013году Хадуева участвовала в шоу "Остров".