Проведенная год назад пластическая операция привела к удручающим результатам. Теперь Фатиме Хадуевой предстоит очередное хирургическое вмешательство.
Проведенная год назад пластическая операция привела к удручающим результатам. Теперь Фатиме Хадуевой предстоит очередное хирургическое вмешательство.
Участница проекта "Битва экстрасенсов" пожаловалась на
сильные боли, которые преследуют ее в течение последних месяцев. По ее словам,
причиной тому стала неудачная операция по исправлению носовой перегородки. У Фатимы
более полугода не проходили отеки, боли, нос стал менять форму. Из-за этого она
снова обратилась к врачам. Там и выяснилось, что хирург во время первой
процедуры оставил в организме инородный предмет. Теперь ясновидящая ожидает
новое хирургическое вмешательство, чтобы спасти лицо и здоровье.
"Пришла с просьбой узнать, что происходит... Ответ меня
поразил: могу вколоть с другой стороны для симметрии, или жди еще 6 месяцев,
авось рассосется.... Дорогой доктор, не рассосалось! А наоборот лежу в гнойном
отделении челюстно-лицевой хирургии... Успели предотвратить заражение крови, а
может и менингит... И кстати, нашли То, чем вы "ровняли" нос! Это инородное
тело мой организм целый год пытался вытолкнуть из меня! Мне кажется, пациент
должен знать, что ему делают, и с чем может столкнуться... Две недели больницы!
Две операции! И куча манипуляций... И еще через три недели, если все будет
хорошо третья операция..." – поделилась с подписчиками Фатима Хадуева в Instagram.
Звезде шоу "Битва экстрасенсов" 46 лет, она из Махачкалы.
Фатима прославилась благодаря участию в финале 13 сезона. Кроме того, в 2013
году Хадуева участвовала в шоу "Остров".