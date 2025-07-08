Группа «Россети» уделяет большое внимание соблюдению правил электробезопасности. Это особенно важно в период летних каникул, когда дети проводят больше времени на улице.

Группа «Россети» уделяет большое внимание соблюдению правил электробезопасности. Это особенно важно в период летних каникул, когда дети проводят больше времени на улице.О том, что нужно объяснить ребенку, сегодня рассказывает https://www.kp.ru/daily/27721/5111016/