Прошу ответить женихов. — Да. Прошу ответить невесте — Да. Вот так дружно и задорно на сцене в парке Пушкина одномоментно поженили 25 владимирских пар. Торжественную церемонию провели в День

Прошу ответить женихов. — Да. Прошу ответить невесте — Да. Вот так дружно и задорно на сцене в парке Пушкина одномоментно поженили 25 владимирских пар. Торжественную церемонию провели в День семьи, любви и верности. Среди новоиспеченных супругов — Анна и Дмитрий Филимоновы. Вместе они уже 4 года. Познакомились в университете. Дмитрий и Анна Филимоновы, молодожены