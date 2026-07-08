Чтобы отыскать ту самую единственную «из маршрутки», молодой следователь Следственного комитета по Владимирской области Александр Ермаков пустил в ход все свои профессиональные навыки.

«Мы встретись в маршрутке под № 1...» — именно этими словами хита 2014 года началась невероятная история любви с нотами настоящего детектива. Чтобы отыскать ту самую единственную «из маршрутки», молодой следователь Следственного управления Следственного комитета по Владимирской области Александр Ермаков пустил в ход все свои профессиональные навыки. В День семьи, любви и верности мы решили рассказать эту историю на vlad.aif.ru.Как в песнеСам Александр, теперь уже следователь по особо важным делам, с улыбкой вспоминает тот судьбоносный день в 2015 году. Тогда еще 26-летний и только-только начинающий карьеру в небольшом городе Киржаче, он с коллегой ехал на работу в маршрутке № 1.— Я обратил внимание на юную девушку. Она, кажется, была с мамой, — вспоминает Ермаков. — Я тогда еще коллеге сказал: «Вот увидишь, пройдет пара лет, и она будет разбивать мужские сердца!»Уже тогда она попала в сердце именно ему. Девушка вышла на одной из остановок, и маршрутка поехала дальше. Казалось бы, мимолетный взгляд, таких много... Но нет! Что-то в этой юной красавице зацепило молодого следователя настолько крепко, что он принял решение: ее нужно найти.Для обычного человека это была бы задачка со звездочкой, но не для сотрудника Следственного комитета. К тому моменту Александр уже три года работал в Киржаче, город знал как свои пять пальцев, имел множество полезных контактов и умел анализировать. Он мысленно прокрутил маршрут общественного транспорта, вспомнил, где девушка могла сесть, где вышла... В ход пошли «оперативные» опросы знакомых, сбор информации — в общем, все по учебнику!И уже через полтора месяца, используя свои навыки, Александр узнал, как зовут маму незнакомки, ее сестру и, конечно же, ее саму — Евгению. Женя была студенткой, училась в Подмосковье. Через социальные сети Александр быстро вышел с ней на связь, и понеслось — знакомство, общение... Сначала девушка была немного шокирована проделанной работой, но внимание молодого следователя, тем более такого симпатичного, ей польстило.Второй шансКарьера Александра тем временем тоже шла в гору. Раскрывая одно преступление за другим, он доказал свой профессионализм и вскоре получил повышение — его перевели в отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК России, уже во Владимир. Серьезные дела, опасные преступники, организованные группы...Он с головой ушел в службу, а Евгения доучивалась. Переписка сама собой сошла на нет. Но судьба, как известно, дама непредсказуемая.Она снова свела их вместе в 2018 году, когда Александр приехал в родной Киржач на спортивные сборы. Случайная встреча с Женей перевернула все. После этого «второго рандеву» они уже не расставались — стали встречаться, а всего через 8 месяцев сыграли свадьбу.Совсем недавно, в мае 2026 года, «важняк» стал еще и многодетным папой. Теперь Александр и Евгения — счастливые родители троих детей: семилетней Софии, четырехлетнего Никиты и крошечной Анечки, которой всего два месяца.— Скажу честно: чтобы быть успешным следователем и одновременно хорошим семьянином, нужна настоящая вторая половинка, которая возьмет на себя основные заботы о доме и воспитании детей. И Женя у меня именно такая — понимающая, уважающая мою профессию и всегда поддерживающая меня. Быть матерью — это ведь совсем нелегкий труд, круглосуточный, без выходных и отпусков, ничуть не легче, чем быть следователем! Я очень ей за это благодарен и со своей стороны все свое свободное время, каждую свободную минуту, отдаю семье и стараюсь во всем помогать, — признается Александр.Счастливые родители стараются всячески развивать спортивные и творческие способности ребят, ведь с малолетства они воспитывают детей в традиционных ценностях: прививают им религиозность, любовь к своей стране, уважение к старшим и трудолюбие.Но самое важное, что Александр и Евгения дают своим детям — это личный пример создания большой, любящей семьи, в которой рождается и взрослеет наше будущее поколение.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .