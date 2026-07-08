Нужна помощь и максимальная включенность. По соцсетям разлетелось видеообращение столичного блогера Марии Погребняк к общественности, в котором она рассказывает о возможном жестоком

Нужна помощь и максимальная включенность. По соцсетям разлетелось видеообращение столичного блогера Марии Погребняк к общественности, в котором она рассказывает о возможном жестоком обращении матери с ребенком во Владимире. С блогером ситуацией поделились соседи, которые утверждают, что ежедневно слушают плач ребенка и нецензурную брань в его адрес. Мария Погребняк, блогер Ор идет на весь дом, никто