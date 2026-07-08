Кто спасает владимирский лес от вредителей? Правильный ответ – трясогузки. Сейчас время активного выводка потомства. Чтобы прокормить своих детенышей птичья чета трясогузок может за один

Кто спасает владимирский лес от вредителей? Правильный ответ – трясогузки. Сейчас время активного выводка потомства. Чтобы прокормить своих детенышей птичья чета трясогузок может за один сезон поймать около 8 килограммов насекомых. Для заполнения продовольственного хранилища нужно совершать около 300 вылетов в день. Мария Фролова, государственный инспектор в области охраны окружающей среды Дирекции особо охраняемых природных