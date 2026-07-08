Выезды в «поля» и обращения жителей помогают понимать, куда направить силы в первую очередь. По такому принципу строит свою работу глава Владимира Сергей Волков. Особенно полезна такая

Выезды в «поля» и обращения жителей помогают понимать, куда направить силы в первую очередь. По такому принципу строит свою работу глава Владимира Сергей Волков. Особенно полезна такая практика, отмечает градоначальник в своих соцсетях, в выходные, когда владимирцы дома и есть возможность с ними пообщаться. Так, например, в одну из последних поездок Сергей Волков включил дом