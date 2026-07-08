Минувшей ночью, в период с 20.00 7 июля до 8.00 8 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над 18 регионами страны, в

Минувшей ночью, в период с 20.00 7 июля до 8.00 8 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над 18 регионами страны, в том числе над Владимирской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Воздушные цели также были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Курской, Липецкой,