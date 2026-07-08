Дело направлено в суд.

СК России по Владимирской области завершил расследование дела против директора ЖКХ поселка Ставрово (1980 г. р.). Его обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть человека.По данным следствия, руководитель не обеспечил очистку кровли дома № 5 по улице Комсомольской от снега и наледи, а также не оградил опасные зоны.14 марта 2026 года снег и наледь обрушились на пенсионерку (1956 г. р.), находившуюся у подъезда. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.Обвиняемый вину не признал, заявив, что очистка кровли не входила в обязанности организации без заявок жильцов. Следствие опровергло эту позицию документами и показаниями.