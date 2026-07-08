В Киржачском районе расширяют единственное в России контейнерное производство голубики.

Предприятие «АргоПлант» выступает единственным в стране крупным производителем, применяющим контейнерный метод для выращивания голубики. Этот инвестиционный проект запустили на территории Киржачского района при содействии губернатора Владимирской области Александра Авдеева.К 2030 году компания рассчитывает собирать более тысячи тонн ягод ежегодно. Параллельно с голубикой здесь активно занимаются клубникой, а также ведут экспериментальные посадки жимолости и смородины. Сейчас на площадке возводят крупный склад-холодильник, рассчитанный на хранение пятисот тонн продукции. В планах инвестора — создание исследовательской базы, запуск перерабатывающего комбината, обучение профильных специалистов и трудоустройство как минимум 500 человек.Недавно предприятие посетили заместитель губернатора Александр Максимов и временно исполняющий обязанности руководителя Минсельхоза Роман Аликебедов. Как уточнили в профильном министерстве, в ходе визита стороны наметили планы развития и рассмотрели варианты государственного субсидирования бизнеса.