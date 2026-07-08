Дроны сбиты над 17 субъектами РФ.

В ночь с 7 на 8 июля с 20:00 до 08:00 средства противовоздушной обороны ликвидировали 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.БПЛА были перехвачены над рядом субъектов РФ — в том числе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым и Татарстан.Кроме того, аппараты уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.