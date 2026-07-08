В настоящий момент специалисты строят инженерные коммуникации.

В районе улиц Прудинской и Чкалова в Гусь-Хрустальном 30 многодетных семей получат земельные участки под строительство жилья. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.В настоящий момент специалисты строят инженерные коммуникации. В 2026 году на территории проложат более двух километров линий водоснабжения и свыше 1,5 км сетей хозяйственно-бытовой канализации, поставят 30 водопроводных и 57 канализационных колодцев. А на следующий год здесь построят транспортную инфраструктуру.Ранее инженерные сети и дороги были проложены к участкам для многодетных семей на улицах Окружной, Торфяной, Березовой, Крымской и Красносельской. И граждане уже начали возводить свои дома.Во Владимирской области дополнительно действуют семь мер поддержки, из которых пять адресованы большим семьям. К примеру, землякам компенсируют половину стоимости обучения детей в колледжах и вузах; выплачивают 300 тыс. рублей при рождении третьего ребёнка в семье до 35 лет; дают до миллиона рублей на погашение ипотеки... Такая забота приносит свои плоды: за последнее время количество многодетных владимирских семей увеличилось вдвое.«Семьи с детьми, особенно многодетные – это сила страны, её будущее. Государство старается поддержать стремление людей растить и воспитывать детей», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.