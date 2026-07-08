Второй пункт «Министерства добрых дел» начал свою работу во Владимирской области. Он открылся на базе Областного госпиталя для ветеранов войн в Камешковском округе. Напомним, первый пункт

Второй пункт «Министерства добрых дел» начал свою работу во Владимирской области. Он открылся на базе Областного госпиталя для ветеранов войн в Камешковском округе. Напомним, первый пункт «Министерства добрых дел» открыли в Больнице скорой медицинской помощи во Владимире в апреле этого года. В первый день работы специалисты «Министерства» наладили взаимодействие с медицинскими работниками госпиталя и проконсультировали