Построенный в 1948 году детский сад №4 в Собинке впервые за долгие годы обрёл вторую жизнь и теперь снова готов принимать малышей. Учреждение рассчитано на 109 воспитанников от трёх до семи лет.

Построенный в 1948 году детский сад №4 в Собинке впервые за долгие годы обрёл вторую жизнь и теперь снова готов принимать малышей. Учреждение рассчитано на 109 воспитанников от трёх до семи лет. Капремонт дошкольного учреждения был выполнен в рамках национального проекта «Семья». Укреплён фундамент здания, полностью заменены межэтажные перекрытия и кровля, отремонтированы внутренние помещения, пищеблок,