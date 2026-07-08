После капитального ремонта по нацпроекту «Семья» открылся 76-летний детский сад №4.

В Собинке распахнул свои двери полностью обновленный детский сад №4. Здание с 76-летней историей получило вторую жизнь благодаря реализации национального проекта «Семья» и теперь полностью соответствует всем современным стандартам.В ходе масштабных работ строители полностью заменили изношенные инженерные коммуникации, перекрытия и кровлю здания. Внутренние помещения оснастили передовым оборудованием, открыли современный музыкальный зал с аудио- и видеосистемами, а на прилегающей территории обустроили безопасные игровые зоны для детей.Заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов отметил, что работа по модернизации образовательной инфраструктуры в регионе продолжит развиваться. В планах областного правительства на 2028–2030 годы значится капитальный ремонт еще порядка 12 — 15 дошкольных учреждений Владимирской области.