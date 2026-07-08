Мост через реку Хонку в деревне Октябрьская почти готов к открытию.

В деревне Октябрьская на финишную прямую вышел ремонт мостового перехода, соединяющего этот населенный пункт с близлежащими территориями.В рамках масштабной модернизации дорожные службы полностью демонтировали прежнюю конструкцию, установили новые прочные сваи, уложили несущие балки и залили монолитную бетонную плиту. На объекте уже появились современные барьеры и перила, а также водоотводные лотки и эффективные очистные сооружения.Дополнительно строители провели работы по укреплению прилегающих откосов и придорожных кюветов. Большое внимание уделили безопасности пешеходов, сделав с обеих сторон переправы удобные тротуарные дорожки.В настоящее время бригады предприятия «ДСУ-3» укладывают финальные слои асфальта на самом путепроводе и подъездах к нему, общая длина которых достигает 120 метров.