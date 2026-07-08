8 июля в 11:30 парк Пушкина станет главной точкой праздника.
Администрация Владимирской области риглашает владимирцев и гостей принять участие в масштабном и красивом празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности. Мероприятие направлено на укрепление семейных ценностей, сохранение традиций и поддержку института семьи.
Праздник состоится 8 июля в 11:30 на Пушкинском бульваре, в парке имени А.С. Пушкина.
В программе большого семейного торжества запланированы:
• Праздничное шествие — торжественный парад семей города.
• Яркая концертная программа с участием лучших творческих коллективов.
• Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых.
• Ярмарка ремесленников и владимирских мастеров.