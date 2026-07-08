35 врачей узких специальностей успешно завершили обучение.
В Доме работников искусств 7 июля состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам ординатуры Владимирского филиала ПИМУ. Данный вуз открылся в области три года назад благодаря поддержке губернатора Владимирской области Александра Авдеева.
Руководитель головного университета Николай Карякин отметил, что с начала осени филиал переходит на полное самофинансирование. По его словам, число обучающихся здесь вскоре достигнет 800 человек, что является отличным показателем для молодого учебного заведения.
Нынешний выпуск стал вторым для учреждения и объединил 35 докторов востребованных направлений, включая хирургов, педиатров, онкологов и гинекологов. Все они ранее уже завершили базовое медицинское обучение, а теперь получили узкую квалификацию.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева подчеркнула важность события, ведь молодые специалисты сразу пополнят штаты местных клиник. Руководитель филиала Юлия Арсенина добавила, что ординаторы совмещали учебу с практической врачебной деятельностью с самых первых дней.
Среди выпускников оказалась Мария Шестакова, приехавшая из Курска ради судебной медэкспертизы, и ее муж-инфекционист. Девушка планирует остаться во Владимире, отмечая позитивные изменения в городе. Другая выпускница, педиатр Оксана Утовка, успешно переквалифицировалась в офтальмолога и уже стажируется в больнице.