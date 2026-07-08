35 врачей узких специальностей успешно завершили обучение.

В Доме работников искусств 7 июля состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам ординатуры Владимирского филиала ПИМУ. Данный вуз открылся в области три года назад благодаря поддержке губернатора Владимирской области Александра Авдеева.Руководитель головного университета Николай Карякин отметил, что с начала осени филиал переходит на полное самофинансирование. По его словам, число обучающихся здесь вскоре достигнет 800 человек, что является отличным показателем для молодого учебного заведения.Нынешний выпуск стал вторым для учреждения и объединил 35 докторов востребованных направлений, включая хирургов, педиатров, онкологов и гинекологов. Все они ранее уже завершили базовое медицинское обучение, а теперь получили узкую квалификацию.Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева подчеркнула важность события, ведь молодые специалисты сразу пополнят штаты местных клиник. Руководитель филиала Юлия Арсенина добавила, что ординаторы совмещали учебу с практической врачебной деятельностью с самых первых дней.Среди выпускников оказалась Мария Шестакова, приехавшая из Курска ради судебной медэкспертизы, и ее муж-инфекционист. Девушка планирует остаться во Владимире, отмечая позитивные изменения в городе. Другая выпускница, педиатр Оксана Утовка, успешно переквалифицировалась в офтальмолога и уже стажируется в больнице.