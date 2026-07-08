«День поля» во Владимирской области отметили 26 июня, на территории предприятия агрофирмы «Заречье» в Ковровском округе. В рамках мероприятия состоялся конкурс профессионального

«День поля» во Владимирской области отметили 26 июня, на территории предприятия агрофирмы «Заречье» в Ковровском округе. В рамках мероприятия состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинациях «Агроном» и «Механизатор» (по профмастерству управления трактором). В состязаниях приняли участие 14 агрономов и 21 механизатор из 16 районов (округов), а также 11 учащихся механизаторов из профессиональных